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Общество

В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП

В рамках национального проекта «Здоровье» Пушкиногорская межрайоннная больница будет оснащена мобильным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на встрече с коллективом медучреждения, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

Передадут его в октябре 2019 года.

Кроме того, в больницу поставят новые фиброгастроскоп и колоноскоп. Оборудование поможет врачам качественно повысить диагностику заболеваний системы пищеварения пациентов. 

16 августа на базе межрайонной больницы провел две операции хирург Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Ассистрировал ему хирург Пушкиногорской больницы. Было проведено удаление желчного пузыря двум жительницам района.  Лапароскопические операции пациентки перенесли хорошо, отметил Игорь Дитрих.

Операции носили обучающий характер. Как отметили в комитете по здравоохранению, пациентам больше не придется ездить для этого в Псков, очереди на плановые операции станут меньше.

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