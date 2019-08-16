Ругающаяся матом жительница Пскова привлекла внимание Росгвардии
Жительницу Пскова доставили в отдел полиции 17 августа. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, молодая женщина привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.
Произошло все около 4 часов утра. Дама вела себя не вполне адекватно, да еще и громко ругалась нецензурной бранью. Сотрудники Росгвардии остановили незнакомку для проверки документов. Устанавливая личность нарушительницы общественного спокойствия, они выяснили, что 24-летняя жительница Пскова подозревается в краже кошелька с деньгами. Инцидент был зафиксирован в Пскове на улице Бастионной. Жертвой оказалась 75-летняя женщина.
Для дальнейшего разбирательства молодую псковичку передали полицейским.