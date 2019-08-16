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Ругающаяся матом жительница Пскова привлекла внимание Росгвардии

Жительницу Пскова доставили в отдел полиции 17 августа. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, молодая женщина привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования. 

Произошло все около 4 часов утра. Дама вела себя не вполне адекватно, да еще и громко ругалась нецензурной бранью. Сотрудники Росгвардии остановили незнакомку для проверки документов. Устанавливая личность нарушительницы общественного спокойствия, они выяснили, что 24-летняя жительница Пскова подозревается в краже кошелька с деньгами. Инцидент был зафиксирован в Пскове на улице Бастионной. Жертвой оказалась 75-летняя женщина. 

Для дальнейшего разбирательства молодую псковичку передали полицейским.

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