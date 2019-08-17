0
17:14
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:33
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
14:13
В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых
13:18
Гигантский торт-медовик испекли в Пскове
12:47
Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль»
10:03
Готовность к отопительному сезону Пушкиногорского района оценил вице-губернатор
08:37
Сохранить аллею каштанов у реки Великой просят в Пскове
Еще новости
Общество

В Псковском районе завершена оценка готовности школ к началу нового учебного года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Все образовательные учреждения Псковского района проверены специальной комиссией. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, представители которого входили в состав этой комисии, оценивалось не только состояние зданий, но готовность персонала к началу нового учебного года. 

Особое внимание уделялось вопросам пожарной безопасности школ. Оцениались наличие и исправность систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие средств тушения. При общении с педагогами и представителями администраций школ обсуждались вопросы профилактики детской шалости с огнем. 

Результаты работы комиссии пока не озвучены. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 августа 2019
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
17 августа 2019
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых
17 августа 2019
В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых
Гигантский торт-медовик испекли в Пскове
17 августа 2019
Гигантский торт-медовик испекли в Пскове
Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль»
17 августа 2019
Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль»
Готовность к отопительному сезону Пушкиногорского района оценил вице-губернатор
17 августа 2019
Готовность к отопительному сезону Пушкиногорского района оценил вице-губернатор
Сохранить аллею каштанов у реки Великой просят в Пскове
17 августа 2019
Сохранить аллею каштанов у реки Великой просят в Пскове
В Псковской области запрещён ввоз более двух центнеров белорусской варёной колбасы
16 августа 2019
В Псковской области запрещён ввоз более двух центнеров белорусской варёной колбасы

Идет загрузка...