В Псковском районе завершена оценка готовности школ к началу нового учебного года

16:52, 17 августа 2019, ПАИ

Все образовательные учреждения Псковского района проверены специальной комиссией. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, представители которого входили в состав этой комисии, оценивалось не только состояние зданий, но готовность персонала к началу нового учебного года.

Особое внимание уделялось вопросам пожарной безопасности школ. Оцениались наличие и исправность систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие средств тушения. При общении с педагогами и представителями администраций школ обсуждались вопросы профилактики детской шалости с огнем.

Результаты работы комиссии пока не озвучены.