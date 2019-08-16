В Санкт-Петербурге эвакуатор потребовался для золоченой кареты

17:11, 17 августа 2019, ПАИ

Пользователи социальных сетей обсуждают необычное фото - на нем эвакуатора ожидает транспортное средство со сломанным колесом. Все бы ничего, но это не автомобиль, а карета, на которой по Санкт-Петербургу возят туристов и новобрачных. Снимок размещен в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Поломка случилась на Университетской набережной в районе пересечения со 2-ой и 3-ей линиями Васильевского острова. Не сообщается, были ли в момент инцидента в карете пассажиры.

В комментариях иронично называют транспорт плодом «каретопрома». И предлагают сопроводить фото фразой «стою на набережной, нужна запаска».

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