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В Санкт-Петербурге эвакуатор потребовался для золоченой кареты

Фото из группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" Вконтакте.

Пользователи социальных сетей обсуждают необычное фото - на нем эвакуатора ожидает транспортное средство со сломанным колесом. Все бы ничего, но это не автомобиль, а карета, на которой по Санкт-Петербургу возят туристов и новобрачных. Снимок размещен в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». 

Поломка случилась на Университетской набережной в районе пересечения со 2-ой и 3-ей линиями Васильевского острова. Не сообщается, были ли в момент инцидента в карете пассажиры. 

В комментариях иронично называют транспорт плодом «каретопрома». И предлагают сопроводить фото фразой «стою на набережной, нужна запаска».

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