Минздрав рекомендует работодателям убрать из офисов автоматы с чипсами и газировкой

18:11, 17 августа 2019, ПАИ

Ограничить реализацию продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и жиров - именно такую рекомендацию готовит Минздрав работодателям. Речь идет об организации кафе и баров в зданиях офисных центров, об установке автоматов по продаже чипсов, газировки, шоколадных батончиков, крекеров, сухариков и энергетических напитков, пишет ТАСС.

В рамках модельных программы «Укрепление здоровья работающих» предложено все эти продукты заменить на более здоровое питание. К примеру, на овощную соломку, яблочные чипсы, зерновые батончики и йогурты.

Минздрав рекомендует проводить тематические дни для популяризации здорового образа жизни и здорового питания среди сотрудников. Предложено также организовывать конкурсы на лучшие рецепты «здоровых» блюд.

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