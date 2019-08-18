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Культура

Трубач и органистка дадут концерт в печорской кирхе

Геннадий Никонов

18 августа в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) выступят трубач и контртенор Геннадий Никонов и органистка Елизавета Шабалина, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Елизавета Шабалина

Елизавета сыграет на историческом духовом органе. Инструмент изготовлен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь  на пожертвования слушателей, собранные средства идут на восстановление уникального инструмента. 

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