Более килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Пушкиногорского района

11:21, 18 августа 2019, ПАИ

Более килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Астахново на приусадебном участке местный житель растил и хранил наркотическое средство. Как пояснил 41-летний хозяин домовладения, наркосодержащее растение он выращивал для личного потребления. В доме фигуранта стражи порядка обнаружили и садовые инструменты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, гражданина привлекут к административной ответственности за культивирование запрещенного растения.