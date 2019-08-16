0
18:14
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
12:29
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
19:28
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
14:02
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
12:17
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
12:00
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10:25
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Еще новости
Происшествия

Более килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Пушкиногорского района

Более килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Астахново на приусадебном участке местный житель растил и хранил наркотическое средство. Как пояснил 41-летний хозяин домовладения, наркосодержащее растение он выращивал для личного потребления. В доме фигуранта стражи порядка обнаружили и садовые инструменты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, гражданина привлекут к административной ответственности за культивирование запрещенного растения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
16 августа 2019
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
16 августа 2019
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
15 августа 2019
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
15 августа 2019
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
15 августа 2019
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
15 августа 2019
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
15 августа 2019
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 августа 2019
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...