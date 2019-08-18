0
14:07
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
12:29
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
11:31
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:48
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
20:12
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
19:15
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
17:14
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Тестировать работников на алкоголь предложил Минздрав

Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Ведомство полагает, что таким образом можно будет снизить число несчастных случаев на производстве, пишет газета «Известия».

Предполагается, что для тестирования будет использоваться алкотестер. Программа подразумевает и организацию безалкогольных корпоративов. Основная идея — показать, что алкоголь — это не обязательная часть праздника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
18 августа 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
18 августа 2019
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2019
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
17 августа 2019
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
17 августа 2019
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
17 августа 2019
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 августа 2019
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
17 августа 2019
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП

Идет загрузка...