Тестировать работников на алкоголь предложил Минздрав

12:08, 18 августа 2019, ПАИ

Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Ведомство полагает, что таким образом можно будет снизить число несчастных случаев на производстве, пишет газета «Известия».

Предполагается, что для тестирования будет использоваться алкотестер. Программа подразумевает и организацию безалкогольных корпоративов. Основная идея — показать, что алкоголь — это не обязательная часть праздника.