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Культура

Цикл летних музыкальных вечеров в Пушкинском заповеднике завершится 24 августа

24 августа в 19:00 в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника состоится литературно-музыкальная программа «Цветы последние милей», сообщается на сайте учреждения. Концерт закроет цикл подобных мероприятий в этом году.

В программе прозвучат романсы в исполнении Ирины Поляковой (меццо-сопрано) и Марины Мариненко (сопрано), стихи поэтов Серебряного века прочитает Ольга Шрамко. Музыкальное сопровождение Валерия Дунюшкина (фортепьяно).

Заявки и справки по телефонам: 8 (81146) 2-18-15, 2-23-21, 2-26-09.

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