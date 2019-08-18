0
14:07
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
12:29
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
11:31
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:48
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
20:12
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
19:15
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
17:14
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Псковские силовики соревновались в стрельбе из пистолетов и автоматов

На базе УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из стрелкового оружия, приуроченные к 75-й годовщине образования ведомства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на учебном стрельбище у деревни Ваулино восемь команд из силовых структур показали мастерство владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова.

Участникам соревнования нужно было не только поразить мишени из табельного пистолета, но и добежать до нее. И всё это в условиях ограниченного времени. А стрелкам из автомата пришлось вести огонь из разных положений.

По итогам состязания лучшие результаты продемонстрировала команда Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. «Серебро» завоевали представители УМВД России по Псковской области. Команда Псковской таможни финишировала третьей.

Все победители и призеры будут отмечены и награждены на предстоящей торжественной церемонии по случаю 75-летия образования регионального УМВД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
18 августа 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
18 августа 2019
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2019
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
17 августа 2019
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
17 августа 2019
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
17 августа 2019
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 августа 2019
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
17 августа 2019
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП

Идет загрузка...