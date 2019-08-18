Псковские силовики соревновались в стрельбе из пистолетов и автоматов

13:04, 18 августа 2019, ПАИ

На базе УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из стрелкового оружия, приуроченные к 75-й годовщине образования ведомства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на учебном стрельбище у деревни Ваулино восемь команд из силовых структур показали мастерство владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова.

Участникам соревнования нужно было не только поразить мишени из табельного пистолета, но и добежать до нее. И всё это в условиях ограниченного времени. А стрелкам из автомата пришлось вести огонь из разных положений.

По итогам состязания лучшие результаты продемонстрировала команда Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. «Серебро» завоевали представители УМВД России по Псковской области. Команда Псковской таможни финишировала третьей.

Все победители и призеры будут отмечены и награждены на предстоящей торжественной церемонии по случаю 75-летия образования регионального УМВД.