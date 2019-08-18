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Общество

Бизнесмен из Ленинградской области оставил без сигализации границу России и Эстонии

Пограничное управление ФСБ Петербурга и Ленобласти временно осталось без охранной системы для защиты госграницы. В преступлении подозревают 48-летнего пиарщика, известного работой на выборах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отсутствие сигнализационного комплекса «Радий БРК» заметили на водной границе с Эстонией в деревне Саркюля. Погрануправление ФСБ попросило полицию отыскать и имущество, и неизвестных похитителей.

Несколько дней назад полицейские задержали 48-летнего бизнесмена из Гатчины, владельца рекламного агентства. В 2017 году он даже работал на выборах в Госдуму.

Пограничники оценили комплекс «Радий-БРК» в 782 тысячи рублей. Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по статье 158 УК «Кража в крупном размере».

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