В России зафиксирован рекордный за 5 лет спрос на аренду однокомнатных квартир

14:39, 18 августа 2019, ПАИ

В России зафиксирован рекордный за 5 лет спрос на аренду однокомнатных квартир, сообщает «Коммерсант». К тому же собственники жилья увеличили ожидания в связи с новостями о росте цен на новостройки. Из-за этого многие подняли цены на съём жилья на 1–2 тысячи рублей в месяц.

Однокомнатная квартира в России в среднем сейчас обходится в 15,8 тыс.рублей в месяц, двухкомнатная — в 24,5 тысячи рублей.

Наиболее заметным изменение цен за месяц оказалось в Екатеринбурге: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала здесь на 8%, до 22,9 тыс. рублей и 31,8 тыс. рублей в месяц соответственно. На втором месте Пермь, где аренда однокомнатного жилья выросла в цене на 7%, до 15,9 тыс. рублей в месяц. В Новосибирске и Челябинске аналогичные квартиры в августе подорожали на 6%, до 18,8 тыс. рублей и 11,6 тыс. рублей в месяц соответственно.

Падение стоимости аренды отмечено только в одном городе-миллионнике: однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде за месяц подешевели в среднем на 1%, до 16,3 тыс. рублей в месяц.