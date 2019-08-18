Средняя зарплата регионального директора в Пскове составляет 117 тысяч рублей

18:01, 18 августа 2019, ПАИ

Средняя зарплата регионального директора в Пскове составляет 117 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.

Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 166 тысяч рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 130 тысяч рублей, Великий Новгород – 117 тысяч рублей, Смоленск – 117 тысяч рублей, Ленинградская область – 140 тысяч рублей в месяц.