Как распознать фальшивые отзывы на сайтах, рассказали в Роскачестве

16:03, 18 августа 2019, ПАИ

Некоторые компании специально закупают отзывы – хорошие для себя, плохие – для конкурентов. Как распознать фальшивые отзывы на сайтах, рассказали в Роскачестве.

«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. Что делать потребителю в такой ситуации? Если на портале Роскачества еще нет исследования данной категории товаров, остается только самому изучать этикетку и учиться анализировать отзывы», - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Как научиться самому определять, где впечатлениями поделился настоящий покупатель, а где поработал копирайтер:

«Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены» – «маячки» того, что перед вами поддельный отзыв. Туда же – призывы «убедитесь сами», «попробуйте», «…и сами все увидите».

Многократное упоминание названия компании тоже сигнализирует о том, что над отзывом работал копирайтер или SEO-специалист. Если в отзыве отсутствуют детали, и он содержит только общие фразы, велика вероятность того, что это фальшивка. Бывает и наоборот – отзыв переполнен подробными фактами, которые покупатель не может знать, либо не запомнил бы. Скорее всего, такие отзывы – дело рук сотрудников самой компании.

Если несколько отзывов об одном товаре схожи друг с другом по стилю и фактуре, то, скорее всего, их написал один человек.

Стои сравнить временной промежуток между рядом стоящими отзывами – честные отзывы появляются в разное время. Если же отзывы можно сгруппировать по датам, между которыми большой временной перерыв, велика вероятность, что они проплаченные.

«Звонка от сотрудника пришлось долго ждать, но их можно понять – клиентов так много…» – сначала заявлен недостаток, а потом он оправдывается самим «клиентом». Вряд ли это правдивый отзыв, ведь так обычно пишут сами компании. С большой осторожностью следует относиться к отзывам, которые пишутся на сайтах компаний ­– они модерируются, а часто и сочиняются сотрудниками этой самой компании.

Если предстоящая покупка требует больших финансовых затрат, лучше ознакомиться с большим количеством отзывов. Есть стопроцентный способ не попасться на уловки «самой лучшей компании» ­– связаться с автором отзыва и уточнить детали, если есть возможность выйти на профиль человека в соцсети. Если человек потратил время на отзыв, вряд ли он откажется дать вам рекомендации. Однако не все площадки для отзывов позволяют это сделать.

Роскачество советует не обращать внимание на эмоции и оценочные характеристики в отзывах, а смотреть исключительно на детали и факты.