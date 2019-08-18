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Общество

Компактные госномера появятся в России

Компактные госномера появятся в России. Россияне, владеющие мотоциклами и японскими автомобилями, смогут использовать компактные номерные знаки нового формата, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

Такое право автомобилисты получают по ГОСТу 2018 года, который пока не вступил в силу. Выдаваться такие знаки в ГИБДД не будут до вступления в силу ГОСТа (предположительно до 4 августа 2020 года). Их придется заказывать в частных фирмах, у которых есть выданное ГИА свидетельство об утверждении изготовленного образца.

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