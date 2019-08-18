Компактные госномера появятся в России
Компактные госномера появятся в России. Россияне, владеющие мотоциклами и японскими автомобилями, смогут использовать компактные номерные знаки нового формата, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на МВД.
Такое право автомобилисты получают по ГОСТу 2018 года, который пока не вступил в силу. Выдаваться такие знаки в ГИБДД не будут до вступления в силу ГОСТа (предположительно до 4 августа 2020 года). Их придется заказывать в частных фирмах, у которых есть выданное ГИА свидетельство об утверждении изготовленного образца.