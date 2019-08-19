Наказание за продажу военной формы появятся в России

08:57, 19 августа 2019, ПАИ

В России намерены ввести наказание за несанкционированную продажу армейского обмундирования, сообщает газета «Известия».

Кроме того, власти намерены ужесточить ответственность за незаконное ношение военной формы и знаков различия. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывает Министерство обороны, рассматривается также вариант внесения поправок в Уголовный кодекс.

Пока запрета на продажу обмундирования людям, которые не имеют права его носить, нет. Специализированные магазины требуют предъявить служебное удостоверение только при покупке формы правоохранительных структур.

«Сегодня в России совершенно бесконтрольно шьют и продают военную амуницию… Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления», — заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, такая ситуация «не прибавляет авторитета» российским ВС, поэтому с ней нужно бороться.