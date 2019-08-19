За год платёж за услуги ЖКХ увеличился на 5%

09:00, 19 августа 2019, ПАИ

За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, сообщает газета «Известия».

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что в 2019 году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%: с 1 января на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. В совокупности рост не превышает уровень инфляции.

Увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено также дополнительными опциями, которые включили в счета в этом году, отмечают эксперты.

С начала года в некоторых регионах в дополнение к имеющимся услугам появились услуги за сбор и вывоз бытовых отходов. В платежки может быть включена еще одна новая строка — за страхование жилья, но оно будет добровольным для собственников.