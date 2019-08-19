Ограничить использование мобильных телефонов в школах предложило Минпросвещения

09:33, 19 августа 2019, ПАИ

В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов. Соответствующую инициативу, пишет РИА Новости, предложило Минпросвещения РФ.

Как отмечается в сообщении, в целях профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям поручено рассмотреть вопрос об ограничении использования гаджетов.

Рекомендации подготовили после анализа зарубежного опыта и по результатам опроса мнения, который провели Минпросвещения РФ, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.

«В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях», - отмечается в сообщении.

Эксперты уверены, что длительное время использования телефонов могут нарушить психику школьников, привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна и снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

В ведомстве также добавили, что при необходимости можно будет оборудовать в школах места хранения мобильных телефонов во время пребывания в учебном заведении.