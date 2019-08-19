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Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
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Общество

Как наследникам получить пенсионные накопления родственников

Эксперты рассказали, как наследникам получить пенсионные накопления своих бабушек и дедушек или других родственников. Возможно ли это? Разумеется, да. Для этого потребуется только собрать небольшой пакет документов, уточнили в псковском отделении Пенсионного фонда России.

Для начала поясним, что совсем недавно - в июле 2019 года - в силу вступило постановление правительства России, согласно которому заявление о распределении средств пенсионных накоплений можно подавать не только по месту жительства, как это было ранее, но и в любом органе Пенсионного фонда России. Это упрощает жизнь и экономит время.

Право на получение средств пенсионных накоплений, оставшихся после смерти гражданина, имеют правопреемники по заявлению, то есть лица, указанные им в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, которое заблаговременно подается застрахованным лицом в Пенсионный фонд. При отсутствии такого заявления - правопреемники по закону, родственники умершего гражданина первой очереди – дети, супруги и родители, а при их отсутствии второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Здесь надо уточнить, что подобные заявления подаются в клиентскую службу Управления ПФР в том случае, если пенсионные накопления формируются (формировались) через Пенсионный фонд России. Если же страховщик - негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то заявление необходимо подавать в НПФ, с которым у умершего гражданина заключен договор об обязательном пенсионном страховании.

Для получения пенсионных накоплений в течение 6 месяцев после смерти родственникам следует обратиться с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений в ПФР или НПФ. Способ выплаты можно выбрать самостоятельно и указать его в заявлении. В случае пропуска установленного срока, можно обратиться в суд для восстановления срока обращения.

К заявлению обязательно приложите документы, подтверждающие родственные отношения. Если заявление направляете по почте - засвидетельствованные в установленном порядке копии документов.

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