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Общество

Псковичей приглашают к участию в благотворительной акции «Собираем детей в школу-2019»

В Псковской области проходит благотворительная акция «Собираем детей в школу-2019» в рамках программы «Социальная защита детей». Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

Сбор средств на покупку школьных товаров идет в пользу 144 детей из семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, все они находятся на попечении программы «Социальная защита детей» в 7 районах Псковской области. Акция завершится в конце августа.

Сейчас с 10:00 до 13:00 в клубе «Добровольцы Добра» (улица Советская, дом 85) сотрудники Красного Креста будут принимать тетради, дневники, ручки, линейки, обложки для книг и тетрадей, пеналы, альбомы для рисования, краски, ластики, клей и ножницы.

Кроме того, на сайте Псковской региональной организации Российского Красного Креста организован сбор денежных средств. Реквизиты для перевода можно также найти на сайте.

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