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Общество

Псковичка заняла четвертое место на фестивале «Орфей-2019» в Грозном

Делегация из Псковской области приняла участие во II международном фестивале-конкурсе «Орфей-2019» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, которое прошло на сцене театрально-концертного зала Чеченской государственной филармонии в Грозном. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил председатель центра чеченской культуры «Барт», член общественного совета при УМВД России по Псковской области Саид Дукаев.

По его словам, в состав псковской делегации вошли четыре представителя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова: три студентки и преподаватель учреждения Екатерина Камалова.

«Одна из участниц делегации Псковской области Екатерина Камалова заняла четвертое место в категории от 28 лет и выше, - отметил Саид Дукаев. - Выступление было очень удачное, исходя из того, что в конкурсе был очень высокий уровень участников. В нём, в том числе, принимал участие и финалист передачи «Голос».

Саид Дукаев отметил, что фестиваль-конкурс «Орфей-2019» организовывается на территории Чечни уже второй раз. Первый проходил в 2018 году и был посвящен 200-летию Грозного. «Фестиваль планируется проводить ежегодно. Псковская делегация впервые принимала участие в конкурсе, и для первого раза выступила очень удачно: они достойно исполнили сложные баритоновские песни Муслима Магомаева», - отметил он.

В фестивале-конкурсе «Орфей-2019» приняли участие 45 музыкантов из регионов Северного Кавказа, Чувашии, Татарстана, Волгограда, Пскова, Астрахани, Ростова-на-Дону и Казахстана.

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