Более 600 тысяч рублей долга по зарплате выплатила Псковская областная типография по требованию прокуратуры

11:05, 19 августа 2019, ПАИ

Государственное предприятие Псковской области «Псковская областная типография» выплатило более 600 тысяч рублей долга по заработной плате своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры установили, что 26 работникам Псковской областной типографии не была выплачена заработная плата на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В этой связи прокурор Пскова внёс в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении руководителя Псковской областной типографии было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

В настоящий момент нарушения закона устранены. Псковская областная типография выплатила своим сотрудникам зарплату в полном объёме.