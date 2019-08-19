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Общество

Более 600 тысяч рублей долга по зарплате выплатила Псковская областная типография по требованию прокуратуры

Государственное предприятие Псковской области «Псковская областная типография» выплатило более 600 тысяч рублей долга по заработной плате своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры установили, что 26 работникам Псковской областной типографии не была выплачена заработная плата на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В этой связи прокурор Пскова внёс в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении руководителя Псковской областной типографии было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

В настоящий момент нарушения закона устранены. Псковская областная типография выплатила своим сотрудникам зарплату в полном объёме.

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