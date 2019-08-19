10 белорусских телят не прошли ветеринарный контроль в Невельском районе и вернулись домой

10:54, 19 августа 2019, ПАИ

В Невельском районе в деревне Лобок на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 10 телят из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что животных везли без ветеринарных документов, а также средств идентификации - ушных бирок, клейм, выщипов, подтверждающих безопасность и происхождение животных. Кроме того, телят везли в тентованном кузове автомобиля с закрытым верхом, без питьевой воды и корма.

Перемещение крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь.

По данному факту в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.