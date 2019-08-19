Учёные нашли способ выбирать пол будущего ребёнка без привлечения врачей

10:53, 19 августа 2019, ПАИ

Учёные из Японии нашли способ выбирать пол будущего ребёнка без привлечения врачей, сообщает Meduza. Выяснилось, что сперматозоиды с X-хромосомами отличаются от клеток с Y-хромосомами наличием особых рецепторов, влияющих на подвижность.

Причём ученые нашли также и способ использовать это отличие для выбора пола будущего потомства. Метод, разработанный под руководством Масаяки Шимады, задумывался как помощь для фермеров и ветеринаров, но уже есть опасения, что технология может быть использована для отбора детей «правильного» пола в домашних условиях, без всякого контроля со стороны врачей или государства.

Группе Масаяки Шимады удалось найти рецепторы, из которых получается идеальная «кнопка» для управления полом потомства. Стоит добавить к сперме активирующее эти рецепторы вещество, и сперматозоиды c X-хромосомой («женские») перестанут двигаться, а на остальные это никак не повлияет.