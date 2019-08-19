0
13:22
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
11:49
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
11:25
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
10:40
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
10:27
Программа Дня города Великие Луки: Что и где пройдет
09:57
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
14:07
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
Еще новости
Общество

Учёные нашли способ выбирать пол будущего ребёнка без привлечения врачей

Учёные из Японии нашли способ выбирать пол будущего ребёнка без привлечения врачей, сообщает Meduza. Выяснилось, что сперматозоиды с X-хромосомами отличаются от клеток с Y-хромосомами наличием особых рецепторов, влияющих на подвижность.

Причём ученые нашли также и способ использовать это отличие для выбора пола будущего потомства. Метод, разработанный под руководством Масаяки Шимады, задумывался как помощь для фермеров и ветеринаров, но уже есть опасения, что технология может быть использована для отбора детей «правильного» пола в домашних условиях, без всякого контроля со стороны врачей или государства.

Группе Масаяки Шимады удалось найти рецепторы, из которых получается идеальная «кнопка» для управления полом потомства. Стоит добавить к сперме активирующее эти рецепторы вещество, и сперматозоиды c X-хромосомой («женские») перестанут двигаться, а на остальные это никак не повлияет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
19 августа 2019
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
19 августа 2019
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
19 августа 2019
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
19 августа 2019
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
19 августа 2019
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
18 августа 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
18 августа 2019
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2019
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...