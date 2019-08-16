Труп псковича нашли в центре Петербурга
Труп уроженца Псковской области обнаружили прохожие в центре Санкт-Петербурга 18 августа, пишут «Невские Новости».
Тело 41-летнего мужчина лежало у жилого дома № 12 на Шлиссельбургском проспекте вблизи автобусной остановки «Универсам». Правоохранительные органы установили личность умершего. Отмечается, что он был зарегистрирован в поселке Земцы Тверской области, а родился в одном из населенных пунктов Псковской области.
Тело псковича доставили в морг, где установят причину смерти.