0
13:22
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
11:49
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
11:25
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
10:40
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
10:27
Программа Дня города Великие Луки: Что и где пройдет
09:57
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
14:07
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
Еще новости
Общество

Школа и детсад в Овсище готовы к новому учебному году

Образовательные учреждения микрорайона Овсище в Пскове прошли официальную приемку к новому учебному году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, комиссия во главе с депутатом Псковской гордумы Григорием Стороненковым побывала в детском саду «Искорка».  

Сейчас в пищеблоке сада производится капремонт с заменой всех инженерных сетей, косметическим ремонтом, запланирована покупка нового оборудования. Все мероприятия завершатся ко 2 сентября. Остальные помещения уже готовы к встрече с малышами.

В следующем году будет решаться вопрос по замене асфальта на прилегающей к детскому саду территории.

Также комиссия побывала в школе № 3, которая располагается в данном микрорайоне. По традиции депутат Григорий Стороненков оказал шефскую помощь школе, предоставив краску. Школа принята к новому году без замечаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
19 августа 2019
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
19 августа 2019
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
19 августа 2019
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
19 августа 2019
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
19 августа 2019
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
18 августа 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
18 августа 2019
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2019
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...