Школа и детсад в Овсище готовы к новому учебному году

11:50, 19 августа 2019, ПАИ

Образовательные учреждения микрорайона Овсище в Пскове прошли официальную приемку к новому учебному году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, комиссия во главе с депутатом Псковской гордумы Григорием Стороненковым побывала в детском саду «Искорка».

Сейчас в пищеблоке сада производится капремонт с заменой всех инженерных сетей, косметическим ремонтом, запланирована покупка нового оборудования. Все мероприятия завершатся ко 2 сентября. Остальные помещения уже готовы к встрече с малышами.

В следующем году будет решаться вопрос по замене асфальта на прилегающей к детскому саду территории.

Также комиссия побывала в школе № 3, которая располагается в данном микрорайоне. По традиции депутат Григорий Стороненков оказал шефскую помощь школе, предоставив краску. Школа принята к новому году без замечаний.