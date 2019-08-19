Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России

11:49, 19 августа 2019, ПАИ

Псков и Великие Луки вошли в список самых тихих городов России. Как пишет портал sia.ru, топ-200 городов с минимальным уровнем шума составили специалисты компании Domofond.

Псков оказался на 39-м месте, Великие Луки – на 87-м. Возглавил рейтинг город Гурьевск Калининградской области, последнее – Орск Оренбургской области. Больше всего от шума страдают в Кемеровской и Московской областях.

Респонденты оценивали утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10. Средний балл был рассчитан для каждого региона, он отражает степень удовлетворенности жителей уровнем тишины.