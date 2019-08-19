0
13:22
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
12:22
Псковские «драконы» поборются за звание лучшего на чемпионате мира по гребле
09:37
«Золото» и «бронзу» завоевали псковичи на Кубке России по парагребле и Чемпионате России по стрельбе из лука
10:40
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
09:56
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области
18:19
Гонщиков из Ганзейских городов пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков
14:07
Около 1,2 тысяч псковичей участвовали в акции «ГТО — путь к здоровью начинается здесь»
Еще новости
Спорт

Два «золота» завоевали псковские мотогонщики на соревнованиях в Тверской области

Фото предоставила федерация мотоциклетного спорта Псковской области.

Псковские мотогонщики выиграли два первых места в открытом первенстве Нелидовского округа по мотоциклетному кроссу, посвященному дню шахтера. Соревнования проходили в Нелидово в Тверской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

Фото предоставила федерация мотоциклетного спорта Псковской области.

Псковскую область на соревнованиях представляли два спортсмена из мотоциклетного клуба Псковской автошколы ДОСААФ – Илья Иванов (КМС) и Роман Харитонов (первый взрослый разряд).

Илья Иванов занял первое место в классе мотоциклов «Открытый». Он выступал на мотоцикле КТМ с объёмом двигателя 450 кубических сантиметров. Также в заездах принимали участие спортсмены из Москвы, Ржева, Твери и Зеленограда.

Роман Харитонов выиграл первое место в классе «Любители». Пскович выступал на мотоцикле Husqvarna с объёмом двигателя 450 кубических сантиметров. Вместе с ним соревновались спортсмены из Ржева, Конаково, Твери, Смоленска, Коськово.

Фото предоставила федерация мотоциклетного спорта Псковской области.

«Хотелось бы поблагодарить ребят за участие и такие высокие результаты», - сказал Алексей Караваев. Он также выразил слова благодарности за поддержку региональному отделению ДОСААФ и комитету Псковской области по спорту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
19 августа 2019
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
Псковские «драконы» поборются за звание лучшего на чемпионате мира по гребле
19 августа 2019
Псковские «драконы» поборются за звание лучшего на чемпионате мира по гребле
«Золото» и «бронзу» завоевали псковичи на Кубке России по парагребле и Чемпионате России по стрельбе из лука
19 августа 2019
«Золото» и «бронзу» завоевали псковичи на Кубке России по парагребле и Чемпионате России по стрельбе из лука
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
14 августа 2019
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области
14 августа 2019
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области
Гонщиков из Ганзейских городов пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков
13 августа 2019
Гонщиков из Ганзейских городов пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков
Около 1,2 тысяч псковичей участвовали в акции «ГТО — путь к здоровью начинается здесь»
13 августа 2019
Около 1,2 тысяч псковичей участвовали в акции «ГТО — путь к здоровью начинается здесь»
Россия победила на армейском конкурсе «Десантный взвод - 2019» (ВИДЕО)
13 августа 2019
Россия победила на армейском конкурсе «Десантный взвод - 2019» (ВИДЕО)

Идет загрузка...