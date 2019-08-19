Два «золота» завоевали псковские мотогонщики на соревнованиях в Тверской области

13:46, 19 августа 2019, ПАИ

Псковские мотогонщики выиграли два первых места в открытом первенстве Нелидовского округа по мотоциклетному кроссу, посвященному дню шахтера. Соревнования проходили в Нелидово в Тверской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

Псковскую область на соревнованиях представляли два спортсмена из мотоциклетного клуба Псковской автошколы ДОСААФ – Илья Иванов (КМС) и Роман Харитонов (первый взрослый разряд).

Илья Иванов занял первое место в классе мотоциклов «Открытый». Он выступал на мотоцикле КТМ с объёмом двигателя 450 кубических сантиметров. Также в заездах принимали участие спортсмены из Москвы, Ржева, Твери и Зеленограда.

Роман Харитонов выиграл первое место в классе «Любители». Пскович выступал на мотоцикле Husqvarna с объёмом двигателя 450 кубических сантиметров. Вместе с ним соревновались спортсмены из Ржева, Конаково, Твери, Смоленска, Коськово.

«Хотелось бы поблагодарить ребят за участие и такие высокие результаты», - сказал Алексей Караваев. Он также выразил слова благодарности за поддержку региональному отделению ДОСААФ и комитету Псковской области по спорту.