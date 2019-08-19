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Общество

Дачники из Санкт-Петербурга на выборах губернатора смогут проголосовать в Псковской области

8 сентября, в единый день голосования, в Псковской области проголосовать за кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга смогут жители этого города, оказавшиеся в соседнем регионе. Как рассказали Псковскому агентству информации в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, для этого гражданину необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно до 4 сентября на портале государственных услуг, в многофункциональных центрах или в территориальных избирательных комиссиях.

В первую очередь, речь идет о дачниках и тех, кто отправится в Псковскую область в командировку в первой половине сентября.

В избиркоме подчеркнули, что с 5 по 7 сентября такое заявление от избирателей будут принимать только в комиссиях по месту жительства.

Отозвать ранее поданное заявление можно до 4 сентября.

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