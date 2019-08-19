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Общество

Валерия и Михаил Боярский научат петь пожилых вокалистов на шоу «Голос.60+»

Народная артистка России Валерия и народный артист РСФСР Михаил Боярский стали наставниками шоу «Голос.60+». Как пишет «Комсомольская правда», кроме них обучать пожилых участников пению будут Лев Лещенко и Пелагея.

Известно, что среди претендентов на участие в предстоящем шоу есть фрезеровщик кондитерской фабрики, кандидат технических наук и доцент МИСИС, профессор ГИТИСа, итальянец с болгарскими корнями Стефано Войс, КВНщик с 30-летним стажем Михаил Манзон, а также солисты советских ансамблей — Евгений Гетманский (ВИА «Круг»), Олег Слепцов («Самоцветы») и Валерий Диордица (ВИА «Цветы»).

Отмечается, что точной даты выхода программы в эфир пока нет. Предположительно, шоу «Голос.60+» стартует в осенью.

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