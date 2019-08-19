Турнир по бильярду пройдёт в Пскове 24 августа

12:18, 19 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове в бильярдном клубе «Шары» (улица Рокоссовского, 38а) состоится открытый турнир по бильярду. Об этом сообщается в группе «Бильярдный клуб «Шары» Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Турнир будет проходить по московской пирамиде по сетке лиги любителей бильярда с форами. Все игры будут проходить до трёх побед. Начало соревнований в 11:00, разминка начнётся уже в 10:00.

Для того чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться и оплатить вступительный взнос. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены кубками и денежными призами.