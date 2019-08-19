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Псковские «драконы» поборются за звание лучшего на чемпионате мира по гребле

Псковские гребцы на лодках «Дракон» примут участие в чемпионате мира в Таиланде, первые заплывы стартуют уже 20 августа. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

«Драконы» - тяжелые лодки, в которые помещаются команды по 10 и 20 человек. Псковичи тренировались на акватории реки Великой в течение нескольких недель.

«Главное - адаптация, нам главное успеть адаптироваться», - рассказал член команды сборной России по гребле на лодках «Дракон» Александр Суворов, добавив, что из-за разницы во времени соревнования стартуют в четыре часа утра по Москве.

Президент федерации гребли на лодках «Дракон» Псковской области Алексей Лаврентьев считает, что их главными соперниками являются команды из Китая, Америки, Канады и Европы. По его словам, спортсмены из этих стран «гребут очень много».

«Это очень массовый вид спорта, куда бы мы ни приехали, везде приходится бороться», - добавил Алексей Лаврентьев.

В 2018 году на турнире псковичи завоевали одно «золото» и «бронзу». Кроме того, призовые места псковские спортсмены заняли и на чемпионате Европы в этом году в Москве.

В этом году администрация Псковской области оказывает поддержку гребцам – частично финансирует поездки на различные соревнования.

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