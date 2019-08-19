Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

12:49, 19 августа 2019, ПАИ

Минздрав России предложил работодателям разработать систему штрафов и поощрений в целях борьбы с курением среди сотрудников. Как пишет РИА Новости, инициатива опубликована в программе «Укрепление здоровья работающих».

Так, предлагается определять, насколько следует понижать заработную плату работникам исходя из количества и длительности перекуров. В местах общего пользования министерство рекомендует ставить тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений, что может заменить перекуры.

Минздрав намерен ввести запрет на курение на территории предприятий, оборудовать детекторами дыма места общего пользования, включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения. Также предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал позицию Минздрава. По его мнению, для борьбы с вредными привычками хороши «любые формы».