«Бронзу» завоевал великолучанин на чемпионате России по настольному теннису

13:09, 19 августа 2019, ПАИ

Великолучанин Павел Павлов выиграл «бронзу» в дивизионе «Чэллендж» на чемпионате России по настольному теннису среди любителей, который прошёл в Одинцово в Московской области. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего команду Псковской области представляли четыре спортсмена из Великих Лук: Павел Павлов, Николай Сапиташ, Михаил Краснов и Александр Осипов.

Наиболее успешным среди великолучан стал Павел Павлов. Он дошёл до полуфинала, где уступил будущему победителю Андрею Кириленко из Тверской области, и в итоге занял третье место.

Всего в финальной части лично-командных соревнований приняли участие более 150 спортсменов из 50 регионов России.