В Пскове на время закрывают музей-квартиру Юрия Спегальского

15:18, 19 августа 2019, ПАИ

С 20 по 23 августа музей-квартира Юрия Спегальского будет закрыт в связи с ремонтными работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Юрий Спегальский, пскович, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны.

С октября 1944 года по февраль 1946 года он был начальником инспекции по охране памятников города Пскова. С февраля 1946 по июнь 1947 года – начальник Реставрационной мастерской города Пскова. За это время им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи (1536 г.), колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1495 г.), куполов Троицкого собора.

Еще до войны, в 1930-е годы, реставрировал Гремячую башню Окольного города и вторые палаты Меншикова (ул. Советская, 50).

В 1951 году Юрий Спегальский защитил диссертацию «Псковская каменная жилая архитектура XVII века». Он системно изучил гражданское зодчество древнего Пскова, представил его характерные особенности.

Супруга архитектора-реставратора Ольга Аршакуни поддерживала Спегальского в его работе по восстановлению Пскова. После его смерти (1969) сохраняла наследие Юрия Спегальского, публиковала научные труды. По ее инициативе в 1986 году в Пскове был открыт мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора.

Мемориальный музей-квартира Спегальского – дань памяти исследователю русского средневекового зодчества, архитектору-реставратору, художнику. Именно благодаря стараниям Ольги Аршакуни в кабинете ученого сохранена подлинная обстановка; интерьер кабинета соответствует тому, как и было при жизни архитектора-реставратора. Она явилась и автором экспозиции музея, которая представлена публике и в наши дни.