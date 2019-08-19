Регистраторы всероссийской переписи населения работают в Псковской области

15:32, 19 августа 2019, ПАИ

В Псковской области начали работу 315 регистраторов всероссийской переписи населения 2020 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, регистраторский обход в населённых пунктах Псковской области проводится с 19 августа по 17 сентября. При себе у регистраторов должно быть удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Регистраторы должны будут проверить фактическое наличие каждого дома, занесённого в предварительные списки как на местности, так и на схематическом плане, и в случае необходимости внести изменения. Также во время обхода регистраторы отметят снесённые, сгоревшие, разрушенные здания, внесут в списки новостройки, определят особенности по каждому дому: наличие жилых и нежилых помещений, кодового замка или домофона. По итогам работы регистраторов территория будет поделена на переписные участки для будущей работы переписчиков.

Кроме того, регистраторы проверят и состояние адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таблички с названиями и номерами домов, а на подъездах – с номерами квартир. Информация о недостатках в адресном хозяйстве будет обобщена в разрезе муниципальных образований и передана в каждую администрацию для их устранения.

Согласно установленным правилам, регистраторы не должны входить в жилище и проводить опрос населения. Однако в пресс-службе Псковстата отметили, что нельзя исключить контакт регистраторов с жителями. В частности, регистраторы могут интересоваться численностью проживающих в домах частного сектора или уточнять число квартир в многоквартирных домах. Также регистратор может уточнять, какая управляющая компания обслуживает данный дом или какой организации-собственнику он принадлежит, сколько строений жилого дома расположено под одним номером.

Предыдущая всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. На основе данных переписи о численности населения рассчитываются бюджеты всех уровней. Итоги переписи используются при разработке государственных программ социальной и семейной политики, для реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации.