Тело жителя Пскова нашли на берегу реки Великой

16:35, 19 августа 2019, ПАИ

Тело 33-летнего жителя Пскова обнаружили на берегу реки Великой в районе ТРК «Акваполис». Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе СУ СК России по региону, труп обнаружил случайный прохожий — в районе 7:40 18 августа он выгуливал собачку вдоль береговой линии. Пес и привлек внимание хозяина к страшной находке.

На данный момент личность погибшего установлена — это житель областной столицы.

«Жил с родителями, работал в одном из магазинов крупной торговой сети по продаже бытовой техники. Не женат», - пояснили в ведомстве.

Причину смерти назовут эксперты. Пока в качестве основной рассматривается версия об утоплении. Осмотр тела показал, что каких-либо травм нет, гибель носит не криминальный характер.