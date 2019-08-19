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Общество

Марафон «Служу России!» стартовал в Псковском филиале академии ФСИН

В Псковском филиале академии ФСИН России стартовал военно-патриотический марафон «Служу России!». Он продлится по 25 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Марафон проходит в третий раз в загородном учебном центре вуза. В нём принимают участие первокурсники. В течение недели курсантам предстоит отработать учебно-тактические и служебно-боевые задачи, справиться со спортивными и творческими испытаниями, которые направлены на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника уголовно-исполнительной системы.

В первые дни соревнований первокурсники участвуют в конкурсах учебно-строевых подразделений на лучший девиз-речевку, военно-патриотических эмблем, боевых листков, а также в конкурсе на должный порядок своего спального места. После этого курсанты примут участие в соревнованиях пожарных дружин, полевой фортификации, комплексной служебно-прикладной эстафете и военно-патриотической эстафете «Зарница».

Итоги конкурсов-состязаний с награждением отличившихся курсантов будут подведены 25 августа.

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