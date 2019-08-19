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Руководитель Ненецкого автономного округа ждёт в гости губернатора Псковской области

Александр Цыбульский и Андрей Никитин. Фото: Екатерина Шутяк

Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский ждёт в гости губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации НАО, об этом глава субъекта заявил в разговоре с коллегой из Новгородской области Андреем Никитиным.

«Из наших с вами коллег по Северо-Западному федеральному округу до сегодняшнего дня оставались только двое, которые еще не посетили город Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ. Это были вы и ваш ближайший сосед Михаил Ведерников, который на нашей земле до сих пор не был. Большинство губернаторов Северо-Запада бывали у нас либо в рамках рабочих визитов, либо в рамках других рабочих мероприятий федерального округа. После вашего визита остался только губернатор Псковской области, но мы надеемся, что он тоже обязательно приедет», — отметил на встрече с новгородским коллегой Александр Цыбульский.

Встреча глав субъектов состоялась 19 августа. Стороны обсудили возможные совместные проекты и другие вопросы сотрудничества. 

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