Руководитель Ненецкого автономного округа ждёт в гости губернатора Псковской области

17:34, 19 августа 2019, ПАИ

Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский ждёт в гости губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации НАО, об этом глава субъекта заявил в разговоре с коллегой из Новгородской области Андреем Никитиным.

«Из наших с вами коллег по Северо-Западному федеральному округу до сегодняшнего дня оставались только двое, которые еще не посетили город Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ. Это были вы и ваш ближайший сосед Михаил Ведерников, который на нашей земле до сих пор не был. Большинство губернаторов Северо-Запада бывали у нас либо в рамках рабочих визитов, либо в рамках других рабочих мероприятий федерального округа. После вашего визита остался только губернатор Псковской области, но мы надеемся, что он тоже обязательно приедет», — отметил на встрече с новгородским коллегой Александр Цыбульский.

Встреча глав субъектов состоялась 19 августа. Стороны обсудили возможные совместные проекты и другие вопросы сотрудничества.