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Общество

Двое псковичек отравились угарном газом из-за пожара на соседском балконе

Фото Оксаны Травиной в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

Двое псковичек отравились угарном газом из-за возгорания на балконе соседней квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

18 августа около 14:18 в многоэтажном жилом доме №56а на улице Коммунальной в Пскове из-за неосторожного обращения с огнем при курении неустановленного лица загорелся балкон. В результате возгорания балкон выгорел, дым закоптил кухню и коридор.

Затем огонь перекинулся на балкон квартиры этажом выше, где сгорела оконная рама, а дым закоптил кухню и помещение балкона. В этой квартире из-за задымления отравились угарным газом 52-летняя женщина и 23-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь.

Пожарные эвакуировали 5 человек и спасли от распространения огня 3 квартиры, добавили в пресс-службе.

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