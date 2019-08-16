Почти два года в колонии проведёт житель Красногородска за кражу и незаконное проникновение в жилище

17:50, 19 августа 2019, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района признал виновным местного жителя в незаконном проникновении в чужое жилище и по совокупности с другим преступлением – кражей – назначил ему наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Установлено, что 17 февраля 2019 года подсудимый сорвал руками металлический лист, которым было закрыто окно веранды, и незаконно проник в дом своих знакомых. Там он собирался переночевать и допить принесенное с собой спиртное.

В ходе следствия выяснилось, что в мае 2019 года Пыталовский районный суд осудил мужчину за кражу с незаконным проникновением в жилище (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Учитывая рецидив преступлений, мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района за незаконное проникновение в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) назначил наказание подсудимому в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Вместе с тем, поскольку данное преступление было совершено до вынесения в мае 2019 года приговора Пыталовского районного суда по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ, наказание в виде 6 месяцев исправительных работ на основании было заменено на 2 месяца лишения свободы.

Мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определил наказание подсудимому в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.