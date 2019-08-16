Mercedes-Benz подожгли неизвестные в Новосокольниках
Автомобиль Mercedes-Benz подожгли неизвестные в Новосокольниках, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании поступило дежурному 17 августа в 0:22. Иномарка 2000-го года выпуска находилась на улице Партизанской. Предварительно причиной возгорания специалисты называют занесение постороннего источника огня. В результате полностью выгорели моторный отсек и салон.
Истинную причину пожара должны подтвердить специалисты в рамках пожарно-технической экспертизы.