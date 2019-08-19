Программа празднования Дня флага в Пскове и Великих Луках: Что посмотреть и куда сходить

17:54, 19 августа 2019, ПАИ

Обнародована программа празднования Дня флага в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, 21 и 22 августа в Пскове в Централизированной библиотечной системе города пройдет мероприятие для детей – «Три державных цвета». 22 августа в городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина детей ждет интерактивная программа «Святыня Российской державы», конкурс рисунка «Рисуем триколор» в Летнем саду, а также слайд-презентация «Священный флаг моей державы!».

В Великих Луках в этот день с 14:00 до 15:00 в актовом зале управления образования города (проспект Гагарина, дом 13) запланирована акция «Мы – граждане России» - торжественное вручение паспортов великолучанам, достигшим 14-летнего возраста.

С 11:00 до 17:00 в филиале городской библиотеки №2 (улица Ботвина, дом 13) – выставка смотр «Флагу России – виват!». В это же время в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского (улица Пионерская, дом 7) состоится выставка-праздник «Душа России в символах ее».

В читальном зале библиотеки №3 (Гражданская, дом 24) – день информации «Чтим российский славный флаг». А с 13:00 до 14:00 в краеведческом музее города (площадь Матросова, дом 1) пройдут музейные уроки «Государственные символы России» и «История флага Российской Федерации».

Праздничный день в Великих Луках завершит флэшмоб с участием юнармейцев и кадетов города. Он стартует в 14:00 в краеведческом музее.