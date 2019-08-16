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Анимационная студия «Мельница» судится с псковскими предпринимателями из-за нарушения авторских прав

Студия анимационного кино «Мельница» судится с псковскими бизнесменами из-за нарушения авторских прав. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Псковской области, аниматоры выставили претензии сразу нескольким индивидуальным предпринимателям и требуют возместить ущерб. Суммы разные, к примеру, с одной из предпринимательниц авторы мультсериалов намерены взыскать 80 тысяч рублей.

В решении суда отмечается, что претензии аниматоров касаются изображения героев мультфильма «Барбоскины». Предпринимательница торговала игрушками с персонажами «Лиза», «Гена», «Дружок», «Малыш».

Ранее «Мельница» уже добилась взыскания 130 тысяч рублей с великолукского бизнесмена за использования изображений персонажей мультфильма «Лунтик».

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