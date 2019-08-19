Пскович вошел с состав молодежной сборной России по футболу

18:10, 19 августа 2019, ПАИ

Воспитанник псковского спортивного центра «Бригантина», кандидат в мастера спорта по футболу Александр Евинов заключил контракт с самарской командой «Крылья советов» и приглашен в состав молодежной сборной России по футболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе спортивного центра «Бригантина».

В сборной Александр Евинов будет выполнять роль правого полузащитника, дополнительно – опорного полузащитника.

Начиная с 7 лет псковский футболист занимался у детского тренера Сергея Маркелова. Александр Евинов – многократный победитель Северо-Западного федерального округа на призы клуба «Кожаный мяч», бронзовый призер Всероссийского финала и победитель международного финала «Кожаный мяч» в Сочи в 2013 году, где был признан лучшим игроком, забив решающий мяч в ворота команды Украины. В этом же году Александр Евинов был приглашен в Академию футбола имени Ю. Коноплева (Тольятти) и через год в футбольную школу «Чертаново» (Москва). С 2015 года входил в состав юношеской сборной России по футболу.