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Общество

Пскович вошел с состав молодежной сборной России по футболу

Воспитанник псковского спортивного центра «Бригантина», кандидат в мастера спорта по футболу Александр Евинов заключил контракт с самарской командой «Крылья советов» и приглашен в состав молодежной сборной России по футболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе спортивного центра «Бригантина».

В сборной Александр Евинов будет выполнять роль правого полузащитника, дополнительно – опорного полузащитника.

Начиная с 7 лет псковский футболист занимался у детского тренера Сергея Маркелова. Александр Евинов – многократный победитель Северо-Западного федерального округа на призы клуба «Кожаный мяч», бронзовый призер Всероссийского финала и победитель международного финала «Кожаный мяч» в Сочи в 2013 году, где был признан лучшим игроком, забив решающий мяч в ворота команды Украины. В этом же году Александр Евинов был приглашен в Академию футбола имени Ю. Коноплева (Тольятти) и через год в футбольную школу «Чертаново» (Москва). С 2015 года входил в состав юношеской сборной России по футболу.

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