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Общество

Жителям деревни в Куньинском районе напомнили о мерах по недопущению пожаров

19 августа с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в жилых домах инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам осуществил профилактический рейд в деревне Михайловское СП «Жижицкая волость» Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара»; «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту»; «Эксплуатация газового оборудования»; «Телефоны экстренных служб».

Осуществлен обход домовладений, в том числе по местам проживания многодетных семей и одиноко проживающих престарелых граждан.

Жители были ознакомлены с Правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, о необходимости выполнить ремонт отопительных печей заранее, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Также до населения была доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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