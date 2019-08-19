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Общество

В ИК-2 наладили производство тапочек для набора путешественника

Отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области проведена работа по поиску заказов для обеспечения трудозанятости осужденных на швейном участке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, результатом стало заключение договора по оказанию услуг по пошиву изделий с фирмой ООО «ЭВАПРОМ».

Согласно договору, учреждение производит тапочки и маски для сна, которые входят в санитарно-гигиенический набор путешественника по железнодорожным и авиационным сообщениям.

В настоящее время на швейном участке трудоустроено 6 осужденных. Первая партия готовой продукции, пошитой работниками, составила 14 тысяч пар тапочек и более 94 тысяч масок для сна.

Кроме того, для производства швейных изделий заказчиком произведена поставка швейного оборудования и предоставляется материал.

В 2019 году планируется дальнейшее расширение швейного участка и закупка дополнительного оборудования для предоставления рабочих мест отбывающим наказание.

 

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