В Кунье местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений сожительнице и защитившему её полицейскому

20:15, 19 августа 2019, ПАИ

Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, он обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в ночь на 13 июня 2019 года в поселке Кунья обвиняемый, испытывая чувство злости по отношении к сожительнице, которая решила прекратить с ним отношения и попросила покинуть ее жилище, стал душить потерпевшую сперва двумя руками, а затем надавив локтем на шею, вызывая тем самым механическую асфиксию, пока последняя не упала на пол в результате потери сознания из-за нехватки кислорода.

Когда этой же ночью на место происшествия по сообщению о семейном скандале прибыл полицейский, предполагаемый злоумышленник напал на него и ударил кулаком по лицу, причинив телесное повреждение.

В настоящее время к обвиняемому продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.