Готовность псковских образовательных учреждений к новому учебному году проверили полицейские и общественники

20:54, 19 августа 2019, ПАИ

Перед началом учебного года полиция вместе с общественниками проводит «большую ревизию» учебных заведений на предмет безопасности, правопорядка и антитеррористической защищенности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот раз инспектор ПДН отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову Елена Коробкова и член Общественного совета при УМВД Наталья Васильева в составе муниципальных комиссий проверили 7 городских дополнительных образовательных учреждений: детский центр «Надежда», Эколого-биологический центр, военно-патриотический центр «Патриот», Дом детского творчества и другие.

Готовность к учебному процессу оценивали по нескольким показателям: антитеррористическая и противопожарная защищенность, состояние систем видеонаблюдения, наличие и исправность кнопок экстренного вызова полиции, дорожно-знаковой информации. По результатам комплексной проверки все образовательные учреждения признаны подготовленными к новому учебному году.

«Безопасность должна быть комплексной. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы процесс обучения проходил без каких-либо происшествий. Безопасность детей – это тот вопрос, на котором нельзя экономить», – заверила член Общественного совета Наталья Васильева.

Отметим, что подобные проверки проходят не только перед началом занятий в сентябре. Большую работу в этом направлении проводят сотрудники ПДН совместно с представителями общественности в течение всего учебного процесса.