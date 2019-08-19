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Экономика

В России выросли зарплаты, заявляет Росстат

Реальные зарплаты россиян, предварительно, выросли в июле на 3,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет Лента.ру.

По оценке ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников в июле составила 45,9 тысячи рублей, что на 8,2 процента больше, чем в 2018 году. За январь-июль текущего года зарплаты увеличились на 7,2 процента.

Реальные зарплаты увеличились на 3,5 процента, в июне этот показатель был 2,9 процента. Как следует из данных ведомства, Росстат пересмотрел оценку роста реальных зарплат за июнь с 2,3 процента в связи с получением итогов за отчетный период. По сравнению с июнем реальные зарплаты в июле упали на 7,2 процента.

Помимо этого, ведомство улучшило данные по росту реальных зарплат в первом полугодии 2019 года с 1,8 процента, опубликованных ранее, до 1,9 процента. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1 процента.

Ранее Счетная палата сообщила, что реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) россиян снизились в первой половине 2019 года на 1,3 процента.

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